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عاجل: إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من القات بمنطقة جازان

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عاجل: إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من القات بمنطقة جازان

شكرا لاهتمامكم بخبر إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من القات بمنطقة جازان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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