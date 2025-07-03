عاجل: «لدينا مواهب وهذا ما نحتاجه».. أسطورة منتخب الجزائر يبعث برسالة غاضبة

شكرا لاهتمامكم بخبر «لدينا مواهب وهذا ما نحتاجه».. أسطورة منتخب الجزائر يبعث برسالة غاضبة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بعث أسطورة كرة القدم الجزائرية كريم ماروك برسالة غاضبة لمسؤولي الكرة في الجزائر، حثهم فيها على تغيير سياستهم.

ويعتبر كريم ماروك من أبرز نجوم منتخب الجزائر الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 1982 و1986، لكنه فضّل الابتعاد عن الأضواء بعد نهاية مشواره الكروي.

نجم منتخب الجزائر السابق، وفي تصريحات لقناة “الهداف”، قال: “حاليا لدينا منتخب جيد، لكن يجب علينا أن نُركز على المواهب المحلية الصاعدة”.

وأضاف: “يجب على الأندية الجزائرية أن تعمل من أجل تأطير الشباب، هناك لاعبون بمثابة ألماس خام يحتاج لمن يعتني به فقط”.

وواصل: “ألوم المسؤولين على نوعية العمل الذي يجب أن يكون قاعديا وعميقا بشكل أكبر، لأن المادة الخام موجودة”.

وختم: “علينا أن نرفع مستوى الأندية، وأن نغير طريقة العمل، مع وضع أشخاص مؤهلين في المناصب المناسبة، وعلينا استغلال القدرات الموجودة في أوروبا من أجل ذلك، بدل ترك غيرنا يستفيد منها”.

ولا يعتبر كريم ماروك أول لاعب سابق يُطالب اتحاد الكرة الجزائري والأندية الجزائرية بالتحرك ووضع سياسة عمل واضحة لاستغلال المواهب الصاعدة، دون أن يجد آذانا صاغية من الجهات المسؤولة.

ويبقى نادي بارادو النادي الجزائري الوحيد حاليا الذي يقوم بالعمل على التكوين، وهو ما أعطى ثماره في الأعوام الماضية، بعدما دعّم منتخب الجزائر بلاعبين أسهموا في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.

كما نجح بارادو، على عكس بقية الأندية الجزائرية المعتمدة أساسا على دعم الشركات الوطنية، في الاستفادة من أموال ضخمة من صفقات تحويل لاعبيه للدوريات الأوروبية.

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