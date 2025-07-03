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عاجل: بيان رسمي من الأهلي المصري ينعي وفاة جوتا وشقيقه

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر النادي الأهلي المصري عن حزنه العميق لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، نجم ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب بينافييل، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياتهما في إسبانيا.

ونشر النادي بيانًا رسميًا جاء فيه:”نشعر بحزن عميق بسبب الوفاة المأساوية لديوغو جوتا، لاعب ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب بينافييل.”

وأضاف البيان:”قلوب جميع من في النادي الأهلي مع عائلتيهما وأصدقائهما وكل من يرتبط بنادي ليفربول ونادي بينافييل في هذا الوقت العصيب.”

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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