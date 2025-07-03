عاجل: القاهرة والعراق.. أكبر رابطة مشجعين لبرشلونة خارج كتالونيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن رابطة مُشجعي الفريق في العراق هي الأكبر خارج كتالونيا وإسبانيا بـ 14,600 مُشجع مُسجل – يُعدّ مشجعو برشلونة في بغداد على وجه الخصوص، بأكثر من 13,000 مشجع، مركزًا قويًا للغاية للنادي في الخليج.

ذلك بالإضافة إلى رابطة مشجعي برشلونة في القاهرة، التي تضم ما يقارب 700 مشجع و رابطة مشجعي شتوتغارت التي تضم أكثر من 600 مشجع أو رابطة مشجعي شنغهاي التي تضم أكثر من 1000 مشجع.