عاجل: ليس “أدمارين 12” فقط.. 13 وحدة بحرية وبرية لشركة “أديس” في مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد وقوع حادث غرق حفار البترول “أدمارين 12” أمس الأول قبالة سواحل رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بدأ الكثيرون يتساءلون بشأن حجم وانتشار أسطول شركة “أديس القابضة” السعودية العاملة في قطاع الحفر البري والبحري داخل مصر.

الحفار المنكوب، الذي يعد جزءًا من الأسطول البحري للشركة، كان يتم جره بقاطرة بحرية إلى موقع عمل جديد بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس عندما تعرض للغرق وعلى متنه 30 فردًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تم إنقاذ 23 شخصًا، بينما جرى انتشال 4 جثـامين، ولا تزال عمليات البحث جارية عن 3 مفقودين، بمشاركة وحدات من القوات المسلحة وأجهزة الإنقاذ البحري.

وتعد “أديس القابضة” من أبرز الشركات الأجنبية العاملة في قطاع خدمات الحفر داخل مصر، حيث تدير أسطولًا كبيرًا من الوحدات البرية والبحرية، يبلغ عددها نحو 13 وحدة، ما بين منصات حفر مرفوعة وبارجات ووحدات إنتاج تخدم عدة شركات نفطية مصرية وعالمية، وفقًَا للبيانات المنشورة على موقع الشركة.

الأسطول البري

أديس 1 – يعمل لصالح شركة Petrosilah بتصميم ZDPE وقوة 1500 حصان.

أديس 815 – يخدم شركة BAPETCO، تصميم NOV، قوة 1500 حصان.

أديس 810 – أيضًا لصالح BAPETCO، بنفس التصميم والقدرة الحصانية.

الأسطول البحري

الشركة تمتلك ما لا يقل عن 10 وحدات بحرية تعمل على طول السواحل المصرية، موزعة بين وحدات حفر ومنصات إنتاج ورافعات دعم فني، هي:

أدمارين 8 – تعمل لصالح Neptune، عمق مياه 300 قدم، تصميم F&G L-780 Mod II.

أدمارين 88 – لصالح Petrosalam، عمق 350 قدمًا، تصميم LeTourneau Class 64.

أدمارين 260 – مخصصة لشركة Amapteco، بعمق 150 قدمًا.

أدمارين 3، 4، 5، 6 – تخدم شركات مثل GPC وGUPCO، بأعماق تشغيل تتراوح بين 250 و300 قدم.

أدمارين 2 – رافعة منصات بحرية لصالح GPC.

أدمارين 1 – وحدة إنتاج متنقلة لصالح Petrozenima.

أدمارين 12 – التي غرقت مؤخرًا، كانت مخصصة لأعمال الرفع البحري، بتصميم Jackup Barge، وتعمل في عمق يصل إلى 150 قدمًا.