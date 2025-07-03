عاجل: كلوب يودع ديوغو جوتا برسالة مؤثرة: “قلبي محطم”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشر المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، رسالة مؤثرة نعى فيها النجم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي توفي صباح اليوم في حادث سير مأساوي بإسبانيا، إلى جانب شقيقه أندريه.

وفي كلماته التي حملت الكثير من الألم والحزن، قال كلوب:

“هذه لحظة يصعب عليّ التحمّل فيها! لا بد أن هناك غاية أكبر من هذا… لكنني لا أراها! قلبي محطم بعد سماعي نبأ وفاة ديوغو وشقيقه أندريه.”

“ديوغو لم يكن فقط لاعبًا رائعًا، بل كان أيضًا صديقًا عظيمًا، وزوجًا محبًا، وأبًا عطوفًا ومهتمًا! سنفتقدك كثيرًا!”.

“كل صلواتي، وأفكاري، وقوتي مع زوجتك، والأطفال، والعائلة، والأصدقاء، وكل من أحبهم. ارقد بسلام.”