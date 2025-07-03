عاجل: بيب غوارديولا يضغط لضم لاعب برشلونة في خطة إعادة بناء مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: بعد موسم مخيب للآمال انتهى بلا ألقاب، خاصة بعد الخروج المفاجئ أمام الهلال في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية، يسعى بيب غوارديولا بقوة لإعادة هيكلة فريق مانشستر سيتي.

وفي قلب هذه الخطة يأتي اسم فيرمين لوبيز، متوسط ميدان برشلونة الشاب، كأولوية للتعاقد.

يرى غوارديولا في فيرمين، البالغ من العمر 21 عامًا، اللاعب المثالي لسد الفراغ الذي تركه رحيل كيفين دي بروين إلى الدوري الإيطالي.

ويمتلك فيرمين الطاقة والمهارة والشخصية التي تؤهله ليكون لاعبًا محوريًا في مشروع السيتي الجديد.

ويبدو أن مستقبل فيرمين في برشلونة غير مستقر مع اقتراب نيكو ويليامز من الانضمام للفريق، مما يزيد المنافسة في وسط الملعب.

مانشستر سيتي يراقب الوضع عن كثب، ومستعد لتقديم عرض قد يصل إلى 50 مليون يورو، على أمل إقناع اللاعب بخوض تحدٍ جديد خارج كامب نو.

أكدت مصادر مقربة أن غوارديولا منح الضوء الأخضر لإدارة السيتي لبدء المفاوضات، والتي من المتوقع أن تتسارع خلال الأيام المقبلة لتأمين هذه الصفقة المهمة.