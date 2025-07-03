عاجل: أول رد فعل من محمد صلاح بعد وفاة جوتا لاعب ليفربول

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى نجم منتخب مصر محمد صلاح، صدمة كبيرة، صباح اليوم الخميس، بوفـاة ديوجو جوتا، زميله في ليفربول الإنجليزي، إثر حادث سير رفقة شقيقه، عن عمر يناهز 28 عامًا.

وأعلنت صحيفة ماركا الإسبانية وفـاة ديوجو جوتا، في السيارة التي كان يستقلها رفقة شقيقه، حيث انحرفت عن الطريق قرب بلدية بالاسيوس دي سانابريا في مقاطعة زامورا واشتعلت فيها النيران بعد الاصطدام.

بعد وفـاة ديوجو جوتا قرر محمد صلاح قـطع إجازته السنوية التي يقضيها حاليًا في اليونان من أجل حضور تشييع جثمانه، حسب ما أوردته الصحف العالمية.

ديوجو جوتا

كان ديوجو جوتا قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2020، قادمًا من وولفرهامبتون، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 44.7 مليون يورو.

ومنذ انتقاله، أصبح أحد الأعمدة الهجومية للفريق، حيث خاض 182 مباراة بقميص “الريدز”، سجل خلالها 65 هدفًا، وصنع 26 هدفًا آخر لزملائه.

وخلال مشواره مع ليفربول، ساهم جوتا في التتويج بثلاث بطولات كبرى:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الرابطة الإنجليزية، خلال موسم 2021-2022.

وفي ذات الوقت قال نادي مانشستر سيتي عبر منصة “فيسبوك”: “الجميع في مانشستر سيتي يشعرون بالصدمة والحزن عند سماع الخبر المفجع عن رحيل ديوجو جوتا، نرسل أحرّ التعازي إلى عائلته وأصدقائه وكل من في نادي ليفربول لكرة القدم في هذا الوقت العصيب”.



