عاجل: في مواجهة عمرو دياب.. رامي جمال يتربع على عرش “يوتيوب”

شكرا لاهتمامكم بخبر في مواجهة عمرو دياب.. رامي جمال يتربع على عرش “يوتيوب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل الفنان رامي جمال حضوره القوي على الساحة الغنائية، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على “يوتيوب” في مصر خلال الساعات الماضية بعد طرح ألبومه الجديد “محسبتهاش” مساء الثلاثاء، وحقق بعض من أغنياته ملايين المشاهدات، وسط تفاعل جماهيري واسع.

“محسبتهاش”.. تنوع فني

يضم ألبوم “محسبتهاش”، للفنان رامي جمال 15 أغنية وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغاني، من بينهم: هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي.

قائمة الأغنيات الكاملة

يتكون ألبوم رامي جمال الجديد من 15 أغنية تجمع بين الدراما والرومانسية، وهي: “كأنه مجاش”، “قبلت التحدي”، “الخطاف”، “مالي بس”، “غبت ليه”، “مطلعتش جدع”، “هات حضن”، “كلام عيب بتحكي”، “روحي عليك بتنادي”، “بعدك أذاني”، “تيجي نرجع”، “تطلب حنية”، “مش لاقيكي”، “يا جمالك”.

كما تضمن الألبوم بعض من الدويتوهات والتي جمعته بحمزة نمرة ونوردو، ما أضفى على الألبوم أجواء جديدة ومتنوعة نالت إعجاب جمهوره.

عمرو دياب في مواجهة رامي جمال بـ ابتدينا

وبعد ساعات قليلة من طرح رامي جمال ألبومه الجديد، أعلنت القناة الرسمية للهضبة عمرو دياب طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “ابتدينا”، الذي يتكون من 15 أغنية تجمع بين الأغاني الصيفية وأجواء النوستالجيا.



وعلى الرغم من طرح عمرو دياب ألبومه الجديد، فإن رامي جمال حقق ملايين المشاهدات بألبومه الجديد ما وضعه في مواجهة مع الهضبة.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد 2025

وجاءت قائمة أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا” كالتالي:

أغنية ابتدينا

كلمات: تامر حسين.

ألحان: عمرو مصطفى.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

2. أغنية يا بخته

كلمات: منة القيعي.

ألحان: عزيز الشافعي.

توزيع موسيقي: توما.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

3. أغنية هلونهم

كلمات: أيمن بهجت قمر.

ألحان: وليد سعد.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

4. أغنية خطفوني بالاشتراك مع جانا دياب

كلمات: تامر حسين.

ألحان: عمرو مصطفى.

توزيع موسيقي: أسامة الهندي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

5. أغنية حبيبتي ملاك

كلمات: أمير طعيمة.

ألحان: عمرو دياب – أحمد إبراهيم.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

6. أغنية ما تقلقش

كلمات: عزيز الشافعي.

ألحان: عزيز الشافعي.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

ميكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

7. أغنية إشارات

كلمات: أيمن بهجت قمر.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: أسامة الهندي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

8. أغنية دايما فاكر

كلمات: تامر حسين.

ألحان: شادي حسن.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

برمجة صوتية: شريف مكاوي.

9. أغنية خبر أبيض

كلمات: أيمن بهجت قمر.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

10. أغنية قفلتي اللعبة

كلمات: مصطفى حدوتة.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

11. أغنية ارجعلها

كلمات: بهاء الدين محمد.

ألحان: عمرو دياب.

توزيع موسيقي: أسامة الهندي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

12. أغنية يلا بالاشتراك مع نجله عبد الله دياب

كلمات: تامر حسين.

ألحان: عزيز الشافعي.

توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

برمجة صوتية: شريف مكاوي.

13.أغنية مليش بديل

كلمات: تامر حسين.

ألحان: إسلام زكي.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

14.أغنية بابا

كلمات: ملك عادل.

ألحان: محمد يحيى.

توزيع موسيقي: عادل حقي.

مكساج وماسترينج: أمير محروس.

تسجيل صوتي: شيري شكري.

15. أغنية شايف قمر