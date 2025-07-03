عاجل: اليوم.. اجتماع تنسيقي للأحزاب السياسية لبحث ترتيبات قائمة الشيوخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعا حزب مستقبل وطن إلى اجتماع تنسيقي، اليوم الخميس، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ المقبل.

ويشهد الاجتماع إعلان التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشارك في الاجتماع اليوم، أحزاب: “حماة الوطن – الجبهة الوطنية – الشعب الجمهوري – والوفد” وعدد آخر من الأحزاب السياسية.

ويشمل الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يحصل فيها على أغلبية القائمة حزب مستقبل وطن، يليه حماة الوطن، ثم الجبهة الوطنية.

عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب في “الشيوخ”

وفي نفس السياق، أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، انضمامه للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، كتحالف انتخابي في هذه المرحلة التي وصفها بـ”الحرجة” وتحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والانشقاق.

وأشار الحزب في بيان له، إلى أن رهانه منذ تأسيسه على الكيف وليس العدد، خاصة أنه يضم بين مؤسسيه وأعضائه كفاءات قادرة على تحقيق الإصلاح بأفكارهم وقدرتهم على الإقناع والتأثير، بالتالي فإن الحزب وافق على عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات مجلس الشيوخ، كونها التجربة الانتخابية الأولى لهذا الحزب الوليد.

هدف اسم الجبهة

وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تتوافق مع أهدافه ومبادرته التي أعلنها في اليوم الأول لانطلاقه، بل إن اطلاق اسم “الجبهة الوطنية” على الحزب كان يهدف لتأكيد مفهوم الجبهة في إدارة الحزب بمعنى التوافق مع الأحزاب الأخرى كلما أمكن، سواء في الانتخابات أو القضايا العامة.

وعقدت أمانة العضوية المركزية اجتماعًا برئاسة اللواء أحمد سعد، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لاستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد العضويات، حيث ناقش جدول الأعمال متابعة إجراءات استخراج بطاقات العضوية وتسليمها إلى أمانات المحافظات، مع التوجيه بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من جميع البطاقات لضمان جاهزية القواعد الحزبية على مستوى الجمهورية.