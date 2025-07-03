عاجل: إليوت يودع جوتا برسالة مؤثرة بعد وفاته في حادث مأساوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشر هارفي إليوت، نجم نادي ليفربول، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ودّع فيها صديقه ديوغو جوتا، الذي توفي صباح اليوم في حادث مأساوي مع شقيقه أندريه

.قال إليوت في رسالته:

“ديوغو، لا أصدق أنك رحلت. من الصعب وصف مدى الألم الذي نشعر به. كنت لاعب كرة قدم رائعًا، من النوع الذي يحدث فارقًا في كل مرة تدخل فيها الملعب. كنت متواضعًا، مجتهدًا، لطيفًا، ودائمًا موجود لأي شخص يحتاج إلى أي شيء”.

” أشعر أنني محظوظ جدًا باللعب معك ومشاركة ذكريات ولحظات سأحملها معي إلى الأبد. ستكون دائمًا جزءًا من هذا الفريق، جزءًا من عائلة ليفربول. لن ننساك أبدًا. قلبي مع عائلتك بأكملها. أحبك أخي.ارقد بسلام يا ديوغو، وأندريه. لن تسير وحدك أبدًا.”