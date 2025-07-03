أخبار اليمن : 57130 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

57130 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 57 ألفا و130 شهيدا، و135 ألفا و173 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن حصيلة شهداء انتظار المساعدات الذين وصلوا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 12 شهيدا وأكثر من 49 مصابا، ليرتفع إجمالي العدد ممن وصلوا المستشفيات إلى 652 شهيدا وأكثر من أربعة آلاف و537 مصابا.

وأوضحت أن من بين الحصيلة 6 آلاف و572 شهيدا، و23 ألفا و132 مصابا، ارتقوا أو أصيبوا منذ خرق الاحتلال الهدنة في 18 مارس الماضي، واستئناف العدوان على القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم نقاط توزيع المساعدات التي يشرف عليها مصائد لاستهداف المدنيين في غزة لتصفيتهم.