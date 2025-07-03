57130 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 57 ألفا و130 شهيدا، و135 ألفا و173 مصابا.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن حصيلة شهداء انتظار المساعدات الذين وصلوا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 12 شهيدا وأكثر من 49 مصابا، ليرتفع إجمالي العدد ممن وصلوا المستشفيات إلى 652 شهيدا وأكثر من أربعة آلاف و537 مصابا.
وأوضحت أن من بين الحصيلة 6 آلاف و572 شهيدا، و23 ألفا و132 مصابا، ارتقوا أو أصيبوا منذ خرق الاحتلال الهدنة في 18 مارس الماضي، واستئناف العدوان على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم نقاط توزيع المساعدات التي يشرف عليها مصائد لاستهداف المدنيين في غزة لتصفيتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 57130 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.