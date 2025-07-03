أخبار اليمن : بدء صرف نصف معاش في صنعاء

بدء صرف نصف معاش في صنعاءبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، الخميس، صرف النصف الأول من معاش شهر مارس 2021م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام القانون رقم (٢) لسنة 1446هـ والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ ١٢ عملية صرف للمعاشات سنويا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيرا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصة بشريحة المتقاعدين تقديرا لعطائهم خدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.