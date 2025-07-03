عاجل: تمليك وإيجار وتيسيرات غير مسبوقة.. 36 مصنعًا جاهزًا للتشغيل بالروبيكي

شكرا لاهتمامكم بخبر تمليك وإيجار وتيسيرات غير مسبوقة.. 36 مصنعًا جاهزًا للتشغيل بالروبيكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة الثالثة المخصصة لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة، خلال الفترة من 5 إلى 27 يوليو 2025 عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”.

يأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي حققه الطرح الأول في ديسمبر الماضي، وأسفر عن تخصيص جميع المصانع المطروحة بنسبة تغطية تجاوزت 100%.

مساحات الوحدات الصناعية

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن الطرح الجديد يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تعميق الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها صناعة الجلود، ويشمل الطرح 36 مصنعًا جاهزا للتشغيل، بمساحات تبدأ من 121 مترًا وتصل حتى 2000 متر مربع، لتتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

ويُطرح هذا المشروع من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، ويتضمن 6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، و10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، إلى جانب 20 ورشة صناعية بمساحة 121 مترًا مربعًا، وتم تصميم الوحدات الصناعية لتراعي تنوع المساحات وتوفر إمكانية دمج أكثر من وحدة للراغبين في التوسع، بما يتيح مرونة كبيرة في الإدارة والتشغيل، بحسب البيان.

طرق السداد

وفي إطار الحرص على دعم المستثمرين الجادين، أوضح الوزير أن الطرح الجديد يتم بنظامي التمليك والإيجار، مع تقديم تيسيرات تمويلية غير مسبوقة، ففي حالة التمليك، يمكن سداد مقدم 25% فقط، وتقسيط الباقي حتى 6 سنوات مع سنة سماح قبل سداد أول قسط، وبفائدة لا تتجاوز 10% ضمن مبادرة دعم الصناعة، أما في حالة الإيجار، فيكتفي المستثمر بسداد تأمين 3 أشهر عند الحجز، ومقدم إيجار 3 أشهر عند التخصيص، مع فترة سماح مدتها 3 أشهر قبل بدء السداد.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت حزمة متكاملة من الحلول التمويلية بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل تمويل الآلات ورأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وتصديري، مع منح حوافز إضافية للمصدرين تصل إلى 50% من رد أعباء الصادرات، تنفيذًا للتوجيهات بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتيسير بدء النشاط الإنتاجي فعليًا.

وأكد الوزير أن ما تحقق من تشغيل فعلي للمصانع في الطرح الأول خلال أقل من 6 أشهر من الاستلام يعكس جاهزية الوحدات وكفاءة البنية التحتية بمدينة الجلود، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين ويعزز من الإقبال المتوقع في الطرح الثاني.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة مخصصة بالكامل لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والإكسسوارات، لجذب العلامات التجارية المحلية والعالمية، مضيفًا أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل نموذجًا متكاملًا للعناقيد الصناعية، حيث تشمل مراحل التصنيع من الدباغة حتى المنتج النهائي القابل للتصدير، ما يضع المدينة على خريطة التصنيع التخصصي عالميًا.

مميزات مدينة الروبيكي

ويعد التكامل الصناعي الذي تتمتع به مدينة الجلود بالروبيكي أحد أبرز عناصر قوتها التنافسية، حيث توفر المدينة مدخلات الإنتاج داخل نطاقها الجغرافي، ما يسهم في خفض تكاليف التصنيع، وتحسين جودة المنتجات، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية، الأمر الذي جعل من الروبيكي مدينة صناعية متخصصة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، وجذب إليها استثمارات محلية وأجنبية عديدة، بفضل البيئة الصناعية الجاذبة والمرافق المتطورة.

وتضم المدينة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتكاملة، إلى جانب قربها الاستراتيجي من المواني البحرية والجوية، ما يسهل عمليات التصدير والاستيراد. كما تتميز بسهولة الوصول إليها من مختلف محافظات الجمهورية، بفضل شبكات النقل الحديثة، خاصة ربطها المباشر بخط القطار الكهربائي السريع (LRT) ومحطة عدلي منصور المركزية، فضلًا عن وجود مركز تكنولوجي للدعم الفني، ومركز تدريب متخصص لتأهيل العمالة، ومنطقة خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والعاملين.

حجز الوحدات الصناعية

وأوضح الوزير، أن جميع إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيًا من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية” هنــــا، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين، وتم توفير كراسات الشروط مترجمة إلى سبع لغات، لتيسير مشاركة المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن خطوات التقديم تشمل: تسجيل حساب على المنصة، ثم اختيار الطرح المناسب وتحميل كراسة الشروط، يلي ذلك إدخال بيانات طالب التخصيص والوحدة الصناعية المطلوبة، وسداد قيمة الكراسة ومقدم الحجز، ثم رفع دراسة الجدوى الفنية والمستندات المطلوبة بصيغة PDF لاستكمال الطلب.

وتقع مدينة الجلود بالروبيكي في قلب مدينة بدر بالقاهرة، وتتمتع بموقع استراتيجي يدعم قدراتها التصديرية، إذ تبعد 100 كيلومتر فقط عن ميناء السويس البحري، و156 كيلومترًا عن ميناء بورفؤاد، و50 كيلومترًا عن مطار القاهرة الدولي، و24 كيلومترًا عن مطار العاصمة الإدارية، وترتبط بشبكة طرق داخلية وخارجية فعالة، ويجري حاليًا تطوير خط سكة حديد لربطها بالمنطقة اللوجستية في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

وتوفر المدينة أيضًا وسائل نقل داخلية مخصصة للعاملين، من خلال شبكة النقل العام الحديثة، حيث ترتبط بمحطة عدلي منصور التبادلية التي تجمع بين خمس وسائل نقل رئيسية: مترو الأنفاق (الخط الثالث)، القطار الكهربائي LRT، السكك الحديدية (خط القاهرة – السويس)، محطة السوبرجيت، والأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام)، ويتم تسيير باصات خاصة لنقل العمالة إلى مناطق سكنية مثل عين الصيرة، للمساهمة في استقرار القوى العاملة وتيسير الحركة اليومية.