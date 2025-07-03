عاجل: قائد ريال مدريد حاليًا – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سلّطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على الأداء اللافت الذي قدّمه النجم الأورغوياني فيديريكو فالفيردي خلال مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية، مؤكدة أنه بات يمثل قائدًا فعليًا للفريق داخل الملعب.

وفي اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك، قدّم فالفيردي عرضًا مذهلًا توّجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل أرقامًا لافتة شملت:

6 تسديدات (الأعلى في المباراة)

5 فرص محققة6 استردادات للكرة (الثاني في اللقاء)

دقة تمرير بلغت 92.5%

اللاعب الأورغوياني لم يبرع فقط بالأرقام، بل أظهر أيضًا مرونة قيادية وشخصية قوية، حيث نجح في تحويل ملعب ميامي — الذي شهد واحدة من لحظات فشله حين أضاع ركلة جزاء أمام الهلال سابقًا — إلى مسرح للتألق واستعادة الهيبة.

واعتبرت الصحيفة أن ما قدّمه فالفيردي في هذه المباراة ليس مجرد تألق عابر، بل تأكيد لدوره القيادي المتصاعد داخل الفريق.