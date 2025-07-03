عاجل: من زيدان إلى ألونسو … فالفيردي يؤكد أنه قلب ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد الصحفي توماس رونسييرو، عبر صحيفة آس، بالنجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، واصفًا إياه بـ”قلب ريال مدريد”، نظرًا للدور الكبير الذي يقدمه داخل الملعب على كافة المستويات.

وأكد رونسييرو أن فالفيردي كان عنصرًا محوريًا منذ عهد زين الدين زيدان، وواصل تألقه مع كارلو أنشيلوتي، وها هو اليوم يبرق أكثر في مشروع تشابي ألونسو الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب بات حجر الأساس في خط وسط النادي الملكي.

في مباراة الفريق الأخيرة أمام يوفنتوس على ملعب “هارد روك” في ميامي، قدّم فالفيردي أداءً استثنائيًا جسّد فيه صورة اللاعب الذي يتواجد في كل مكان، حيث تصدّى الحارس دي غريغوريو لفرصتين خطيرتين سددهما فيدي، في وقتٍ كان فيه اللاعب يركض في وسط الميدان وكأن “لديه سبع رئات”.

وأضاف رونسييرو أن فالفيردي كسب قلوب الجماهير، التي كانت تهتف بدايةً لفينيسيوس، جود بيلينغهام، لوكا مودريتش وكيليان مبابي، لكن في الدقيقة 88، عند استبداله، انفجرت المدرجات بالتصفيق والهتافات باسمه.

وختم الصحفي حديثه قائلاً:”إنه الأوروغوياني الحقيقي… الرقم 8 الذي يقطع آلاف الأمتار في كل مباراة، والذي لا يبخل بذرة جهد من أجل هذا القميص الملكي.”