عاجل: مدبولي يتابع إمدادات الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء في مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير البترول كريم بدوي، إجراءات إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرار تشغيل المحطات، وعدم حدوث أي انقطاعات في التيار الكهربائي.

استقرار إمدادات محطات الكهرباء

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أكد بدوي استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية.

واستعرض وزير البترول موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر الموانئ المصرية.

وشدد على تضافر مختلف جهود الجهات والشركات الوطنية المعنية، سعيًا للانتهاء من مختلف الأعمال وفقا للجداول الزمنية المخططة فى هذا الشأن، وبما يحقق تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، الانتاجية والاستهلاكية.

ولفت إلى أن شركات قطاع البترول انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كل الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بمينائي “سوميد” و”سونكر” بالعين السخنة استعدادًا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.

وأكد استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية.

إطلاق منصة لتبادل الخبرات التنموية

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أهمية إنشاء منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني، والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تعزيز التعاون وتمكين الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، اليوم، إلى أن مصر كانت من الدول السبّاقة في هذا الاتجاه، من خلال إطلاق “المنصة الوطنية لبرنامج نوفي” عام 2022، التي تهدف إلى حشد التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في مجالات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.