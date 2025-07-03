عاجل: 5 فرق عسكرية.. انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في غزة

شكرا لاهتمامكم بخبر 5 فرق عسكرية.. انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - توشك 5 فرق عسكرية إسرائيلية على السيطرة على كامل قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تنتشر 5 فرق عسكرية في القطاع: وهي فرقة 98 في أطراف مدينة غزة إلى جانب فرقة 162، وفرقة 143 (فرقة غزة) في رفح، وفرقة 36 في خان يونس، وفرقة 99 في جباليا، بيت لاهيا، ومحور نتساريم.

ويعتبر هذا الانتشار غير مسبوق منذ شهور طويلة، وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين في مناطق مختلفة، وخاصة شمالي وجنوب قطاع غزة.

وقالت القناة الإخبارية الـ12 الإسرائيلية: “يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الواسعة في قطاع غزة، مع خمس فرق عسكرية و15 مجموعة قتال منتشرة في أرجاء القطاع، وهو حجم قوة لم يحدث منذ أكثر من عام”.

وأضافت: “تصعيد العمليات يقرّب الجيش من السيطرة الكاملة على القطاع، لكنه يجرّ وراءه أيضًا مواجهات أكثر وعددًا متزايدًا من الخسائر”.

وتابعت: “مركز القتال حاليًا هو حي الشجاعية، حيث تدور اشتباكات محدودة تُمثل نمط حرب العصابات دون وجود قيادة مركزية واضحة. ويُنظر إلى هذه العملية الكبرى كجزء من الضغط المتزامن مع تقدم المفاوضات، في ظل ترقب الجيش لمعرفة إلى أين تتجه الأمور”.

ماذا يقول الجيش الإسرائيلي؟

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إن قوات الفرقة 99 تواصل العمل في شمال قطاع غزة “وخلال الساعات الأخيرة، بدأت قوات فريق القتال التابعة للواء الناحال بالعمل في شمال قطاع غزة”.

وأضاف: “تواصل قوات الفرقة 36 نشاطها في جنوب قطاع غزة. حيث رصدت قوات فريق القتال التابع للواء 188 وسائل قتالية في منطقة خان يونس، من بينها بنادق، مسدسات، مخازن وقذائف هاون”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، تواصل قوات فرقة غزة (143) العمل على حماية بلدات النقب الغربي، بالتوازي مع نشاطها ضد التنظيمات في منطقة رفح”.

وأردف: “خلال الساعات الأخيرة، هاجم سلاح الجو حوالي 150 هدفًا في مختلف أنحاء قطاع غزة، شملت مسلحين، مسارات تحت الأرض، مبانٍ عسكرية، وسائل قتالية، مواقع قنص”.

على هامش المفاوضات

وتقول القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: “بالتزامن مع تقارير عن تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، يستعد الجيش لإتمام السيطرة على قطاع غزة، حيث تتحرك خمس فرق قتالية في الميدان”.

ولكنها أشارت أيضا إلى اشتباكات عنيفة في الميدان.

وقالت: “كشفت الرقابة العسكرية عن مقتل الجندي يانيف ميخلوفيتش (19 عامًا)، وهو عنصر في لواء المدرعات 7، خلال اشتباك شمال القطاع”.

وأضافت: “كما أصيب جنود من وحدة “إيغوز” الخاصة بجروح متوسطة وخفيفة بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع على منزل كانوا يتحصنون فيه”.

وتابعت “أثناء عملية الإخلاء، أطلق مسلح آخر صاروخًا على دبابة، مما أدى إلى مقتل الجندي ميخلوفيتش وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة”.

ومضت قائلة: “بعد ساعات، في حي الشجاعية، أصيب جندي آخر من وحدة إيغوز بجروح خطيرة إثر إطلاق نار من قناص. وفي حادثة أخرى بنفس المنطقة، انفجرت عبوة ناسفة في جرافة من نوع D9 تابعة للواء المدرعات 7، مما أسفر عن إصابة جنديين آخرين”.

بدورها، قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية: “أدى دخول فرقة 98 إلى الشجاعية إلى رفع عدد مجموعات القتال إلى 15، ما يعني انتشار آلاف الجنود”.

موضحة: “يستعد الجيش لتطويق مدينة غزة، ومعها معسكرات الوسط ومنطقة المواصي التي فرّ إليها أغلب السكان المدنيين”.

ووفق القناة، يأتي التصعيد العسكري في وقت حساس سياسيًا، في إشارة إلى المفاوضات الجارية، ورحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يومين إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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