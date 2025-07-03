عاجل: إصابة 5 طلاب بحالات إغماء وإعياء أثناء أداء امتحان الكيمياء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، إصابة 5 طلاب وطالبات بحالات إغماء وإعياء، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة، وتم نقلهم لمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم.

وتقدم 33 ألف و757 من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة (قسم العلمي) لأداء امتحان مادة الكيمياء، حضر منهم 32 ألف و987 طالب وطالبة وسط غياب 770 من الطلاب، بينما تقدم 7438 من طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة الجغرافيا، حضر منهم اليوم 7386 وغاب 52، وذلك من خلال 118 لجنة عامة بدائرة المحافظة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يوسف الديب، الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، ومحافظ البحيرة جاكلين عازر، برفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

وشدد الديب على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، التي تهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط السير لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 118 لجنة امتحانية على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 40003 طالبًا وطالبة، منهم 7401 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و29831 طالبًا وطالبة بشعبة علمي علوم و2771 “علمي رياضة”، بالإضافة لـ2011 طالبًا وطالبة بالنظام القديم، و239 طالبًا وطالبة “أدبي”، و113 طالبًا وطالبة “علمي رياضة”، و1659 “علمي علوم”.