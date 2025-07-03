عاجل: هل يخطف الاتحاد نيكو ويليامز من برشلونة ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فتح المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس، الباب أمام واقع جديد يُرعب كبرى أندية القارة الأوروبية، بشأن قدرة الفرق السعودية على استقادم أفضل لاعبي العالم.

وعلق بلانيس على احتمالية انتقال نيكو ويليامز إلى نادي الاتحاد وخطفه من برشلونة، قائلاً:

“لماذا لا؟ هذا حدث بالفعل وسيتكرر مع لاعبين شباب آخرين”، مشيرًا إلى أن الأندية السعودية تملك خانتين مخصصتين للاعبين تحت 21 عامًا”.

كما أضاف: “أي لاعب شاب يتألق في أوروبا سيكون هدفًا محتملاً للأندية السعودية، سواء كان ذلك للاتحاد أو غيره”، مؤكدًا أن السعودية في طريقها لأن تصبح منافسًا حقيقيًا للأندية الأوروبية في سوق الانتقالات.

وختم بلانيس بالقول: “خلال فترة قصيرة، سيصبح الدوري بين أقوى 4 أو 5 دوريات في العالم”، في إشارة إلى التحول السريع الذي تشهده كرة القدم السعودية على المستوى الفني والتنافسي.