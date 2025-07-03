عاجل: يحمل مفاجأة.. عمرو دياب يطلق ألبومه الجديد “ابتدينا”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أطلق الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد “ابتدينا” عبر المنصات الرقمية، ويضم 15 أغنية متنوعة تمزج بين الرومانسية والإيقاعات العصرية، وتضمن الأليوم مفاجأة حيث شاركت جانا والدها الغناء لأول مرة.

عمرو دياب

ونشر حساب عمرو دياب الرسمي بموقع “فيسبوك”، صورة له بإطلالة شبابية مميزة، مع منشور جاء فيه: “ابتدينا ابتدينا الليلة، الآن اسمع ألبوم عمرو دياب الجديد (ابتدينا) على جميع المنصات”.

عمرو دياب.. ألبوم “ابتدينا”

جانا دياب في أغنية “خطفوني”

وتعاونت جانا دياب مع والدها عمرو دياب في غناء أغنية “خطفوني”، التي جاءت ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

ألبوم “ابتدينا” لـ عمرو دياب

ألبوم عمرو دياب يحمل الطابع الكلاسيكي، والرومانسي، والهوب، والعديد من القوالب الموسيقية التي تواكب الاشكال العالمية في فن الموسيقي.

ويأتي هذا الألبوم بعد انتظار كبير من الجمهور، حيث يحتوي على تعاونات مميزة مع عدد من كبار الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، بهاء الدين محمد، إلى جانب ألحان عمرو مصطفى، محمد يحيى، وعزيز الشافعي، بالإضافة إلى أغنية لحنها عمرو دياب بنفسه.

حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

على جانب آخر، يستعد الفنان عمرو دياب للغناء غدا بالساحل الشمالي، في حفل جماهيري كبير نفدت غالبية بطاقات دخوله في الأيام الأولى من طرحها. وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 4000 جنيه، وحتى 20000 ألف جنيه.

تهنئة النجوم

وقام العديد من النجوم بتهنئة الهضبة على ألبومه الجديد “ابتدينا”، الذي شارك فيه شعراء وملحنون مثل بهاء الدين محمد وأيمن بهجت قمر.