عاجل: رواتب موظفي البيت الأبيض.. تعرف على صاحب الأجر الأكبر

شكرا لاهتمامكم بخبر رواتب موظفي البيت الأبيض.. تعرف على صاحب الأجر الأكبر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر البيت الأبيض قائمة تفصيلية برواتب موظفيه العاملين في الجناح الغربي، كشفت عن تفاوت كبير في الرواتب بين الموظفين.

وتلقي هذه القائمة السنوية المرسلة إلى الكونغرس نظرة شاملة على أكثر من 400 موظف يعملون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدءا من أقرب مستشاريه إلى المساعدين الأقل رتبة، بحسب موقع أكسيوس.

وأظهر التقرير تصدر جاكالين بي. كلوب، المستشارة في البيت الأبيض، قائمة الأعلى أجراً بين الموظفين، حيث تتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 225700 دولار، مما يجعلها الموظفة الأعلى أجراً في الإدارة.

وفي المرتبة الثانية يأتي إدغار مكرتشيان، المستشار القانوني المساعد، براتب سنوي قدره 203645 دولاراً.

أما الفئة التي تتقاضى راتباً سنوياً بقيمة 195200 دولار فتضم حوالي 33 موظفاً بارزاً، منهم:

سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض. وكارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية، وتوم هومان، قيصر الهجرة وضبط الحدود. وكذلك ستيفن ميللر، مساعد للرئيس، نائب رئيس الموظفين لشؤون السياسات، ومستشار الأمن الداخلي. وسيرجيو غور، مساعد للرئيس مدير مكتب شؤون التعيينات الرئاسية، وبيتر نافارو، مساعد للرئيس ومستشار أول لشؤون التجارة والصناعة.

فيما تتراوح رواتب معظم نواب المساعدين للرئيس بين 155000 و175000 دولار سنوياً.

أما المساعدون الخاصون للرئيس، فتتراوح رواتبهم عادة بين 121500 و150000 دولار.

ويتقاضى كتاب خطب الرئيس رواتب تتراوح بين 92500 و121500 دولار.

وتشير القائمة إلى أن 108 موظفين يتقاضون رواتب تتراوح بين 59000 و80000 دولار سنوياً.

ومن الملاحظ في القائمة وجود ثمانية موظفين بدون رواتب، منهم ديفيد ساكس المعروف بـ”قيصر العملات المشفرة”، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يتقاضى راتبه من وزارة الخارجية وليس من البيت الأبيض مباشرة.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن بعض هؤلاء الموظفين يعملون في إطار توظيف مزدوج بين البيت الأبيض وجهات حكومية أخرى، مما يفسر عدم إدراج رواتبهم ضمن القائمة الرسمية للبيت الأبيض

وبشكل عام، يظهر أن رواتب موظفي البيت الأبيض أعلى من متوسط رواتب الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، حيث يبلغ متوسط راتب موظف البيت الأبيض حوالي 83 ألف دولار سنوياً، مقارنة بمتوسط 77.4 ألف دولار في الحكومة الاتحادية بشكل عام، ومتوسط 44.3 ألف دولار في الولايات المتحدة ككل

أما راتب رئيس الولايات المتحدة، فهو ثابت عند 400 ألف دولار سنوياً منذ عام 2001، إلى جانب امتيازات مالية أخرى مثل مخصصات للنفقات والترفيه والسفر.

توضح هذه الرواتب التفاوت الواضح في أجور موظفي البيت الأبيض، والذي يعكس درجات المسؤولية والمناصب المختلفة داخل الإدارة التنفيذية، من كبار المستشارين إلى المساعدين والموظفين الداعمين، مع تأكيد أن بعض الموظفين يعملون في مناصب مزدوجة أو بدون راتب مباشر من البيت الأبيض.

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