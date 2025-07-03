عاجل: اتفرج.. أول فيديو لحادث وفاة جوتا نجم ليفربول.. وبيان من الشرطة

شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج.. أول فيديو لحادث وفاة جوتا نجم ليفربول.. وبيان من الشرطة والان مع التفاصيل



انتشرت عبر الإنترنت مقاطع للحادث الذي أودى بحياة البرتغالي ديوغو جوتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس.

وتوفي ديوغو جوتا عن عمر 28 عاماً في حادث سير في إسبانيا صحبة شقيقه أندريه سيلفا، بعد احتراق سيارته.

وحضرت قوات الشرطة لموقع الحادث حيث شوهد فيديو عبر موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي للسيارة الخاصة بعد اشتعالها في الطريق السريع A-52 قرب بلدية بالاسيوس دي سانابريا.

وبدا المشهد مؤلماً وموجعاً للسيارة التي تفحمت بالكامل وأنهت حياة من فيها بشكل غير متوقع.

وانضم جوتا إلى ليفربول في صيف 2020 قادماً من ولفرهامبتون واندررز نظير 41 مليون جنيه إسترليني.

وأعرب النادي الإنجليزي عن حسرته الشديدة على وفاة اللاعب التراجيدية في بيان عبر حساب النادي في موقع “إكس” “شعر نادي ليفربول لكرة القدم بحزن عميق لوفاة ديوغو جوتا المأساوية، إن الجميع في النادي ما زالوا يتقبّلون هذه “الخسارة الفادحة”.

بيان الشرطة

وأكد الحرس المدني للشرطة الإسبانية في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن: “المعلومات المتوفرة لدينا هي أن السيارة من نوع لامبورغيني، انحرفت عن الطريق بسبب انفجار إطار أثناء التجاوز. ثم اشتعلت فيها النيران.”.

وأكملت: “وقع الحادث في بلدية سيرناديلا في زامورا حوالي الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي. وتوفي شخصان”.

وجاء الحادث بعد أقل من أسبوعين على حفل زفاف جوتا وعقد قرانه على زوجته روت كاردوسو.

يذكر أن جوتا قد دافع عن ألوان ليفربول في 182 مباراة على مستوى كافة البطولات سجل فيهم 65 هدفاً وصنع 26 آخرين.

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