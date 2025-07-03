عاجل: «لا أصدق».. رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لعائلة جوتا بعد وفاته (صورة)

شكرا لاهتمامكم بخبر «لا أصدق».. رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لعائلة جوتا بعد وفاته (صورة) والان مع التفاصيل



وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي رسالة إلى عائلة مواطنه وزميله السابق ديوغو جوتا الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتوفي ديوغو جوتا وشقيقه أندريا في حادث سير في إسبانيا في فاجعة وخبر مؤلم لعشاق كرة القدم البرتغالية وجماهير ليفربول.

وتزامل كريستيانو رونالدو مع جوتا في منتخب إسبانيا منذ عام 2019 حتى الآن حيث توجا سوياً بلقبين لدوري أمم أوروبا في 2019 و2025.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستقرام” للتواصل الاجتماعي: ” لا أصدق ما حدث!! كنا قبل أيام قليلة مع بعضنا البعض، كيف حدث ذلك؟”.

وأضاف: “إلى عائلتك، وزوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائمًا. رحمهم الله. ديوغو وأندريه. سنفتقدكما جميعًا”.

وتمتع كريستيانو رونالدو الأسطورة المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم ما بين 2008 و2017 بعلاقة صداقة وطيدة مع جوتا خلال السنوات الأخيرة.

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