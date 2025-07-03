عاجل: الدوري السعودي لم يعد محطة اعتزال للاعبين!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في الوقت الذي لا يزال البعض ينظر إلى الدوري السعودي كوجهة لنجوم الكرة في نهاية مسيرتهم، جاء تصريح المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس، ليقلب هذه النظرة رأسًا على عقب.

قال بلانيس: “خلال العامين الماضيين ارتفع مستوى الدوري السعودي بشكل لافت، بفضل استقطاب عدد كبير من اللاعبين الأجانب أصحاب الجودة العالية”.

كما أشار إلى أن أكثر من 10 لاعبين من الدوري السعودي شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وهو دليل ملموس على أن المنافسة في السعودية لم تعد بعيدة عن النخبة الأوروبية.

وسلط الضوء على أداء لاعب الاتحاد، نغولو كانتي، الذي حصد جائزتي “أفضل لاعب في المباراة” مرتين في البطولة، مؤكدًا أن “اللاعبين الموجودين هنا يمكنهم التنافس على أعلى مستوى”.

وختم بلانيس: “المسؤولون في السعودية لا يسعون فقط لجذب الأسماء، بل يعملون على بناء دوري قوي بالفعل.. والنجاحات التي تحققت حتى الآن تؤكد أنهم على الطريق الصحيح. الدوري السعودي اليوم ليس نهاية الرحلة”.