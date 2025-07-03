عاجل: يانيك فيريرا مدربًا للزمالك لمدة موسمين.. هذا موعد الإعلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات ملف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وموعد الإعلان بشكل رسمي.

وقال المصدر لـ”تليجراف مصر”، وقّع البلجيكي ياينك فيريرا على عقود تدريب فريق الزمالك صباح اليوم الخميس لمدة موسمين على أن يتم الإعلان رسميا مساء اليوم

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أتمت الاتفاق مع فيريرا على راتب شهري يبلغ 40 ألف دولار فقط، وهو رقم يعتبر متواضعًا مقارنة بما يحصل عليه بعض المدربين المحليين، وهو ما يُعد مفاجأة كبيرة في ظل الأجور المرتفعة التي اعتادت الأندية المصرية تقديمها للمدربين الأجانب.

من هو يانيك فيريرا المرشح لتدريب الزمالك؟

يانيك فيريرا، مدرب بلجيكي من مواليد 24 سبتمبر 1980، يبلغ من العمر 44 عامًا.

بدأ مسيرته التدريبية في قطاع ناشئي نادي رويال أندرلخت البلجيكي من 2004 حتى 2010، ثم عمل مساعدًا في نادي جينت موسم 2010/2011.

يانيك فيريرا ترانسفير ماركت

كما كان مساعدًا في الشباب السعودي موسم 2011/2012، وتولّى القيادة الفنية لعدة أندية بلجيكية أبرزها رويال شارلروا، حيث نجح في موسمه الأول في تجنب الهبوط، ثم انتقل إلى سينت ترويدن في الدرجة الثانية، وقاده للدرجة الممتازة خلال موسمين.

في 2015، تولى تدريب نادي ستاندر لياج البلجيكي، وأُقيل بعد موسم واحد، ثم قاد فريق الفتح السعودي من 2019 حتى 2022، وانتقل بعدها لتدريب نادي الرياض السعودي من يونيو إلى سبتمبر 2023.

أسلوب لعب فيريرا

يفضل فيريرا في خططه التكتيكية الأساليب الهجومية المتنوعة، إذ يعتمد بشكل رئيسي على طرق لعب مثل 4-2-3-1 و4-3-3، إلى جانب استخدامه أحيانًا لطريقة 3-4-3، كما يلجأ في بعض المباريات إلى طريقة 4-4-2.

يرتكز أسلوبه على الاستحواذ على الكرة والضغط العالي المستمر على المنافس، إذ يحرص على بناء اللعب من الخلف بشكل منظم، مع استغلال الأجنحة لخلق فرص هجومية متنوعة.