عاجل: بلانيس يصف منتقدي الدوري السعودي بـ” الجهلة “

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل التساؤلات المتكررة من بعض الأصوات الأوروبية حول جدوى استدعاء لاعبين ينشطون في الدوري السعودي إلى منتخبات أوروبية، جاء الرد حاسمًا من المدير الرياضي لنادي الاتحاد، رامون بلانيس.

بلانيس وصف هذه التساؤلات بأنها “نابعة من جهل تام بواقع الدوري السعودي”، إذ قال:

“هذا سؤال نابع عن جهل تام بواقع الدوري، لدينا 5 أو 6 أندية كبرى تلعب بمستوى عالٍ جدًا، وجود عدد من اللاعبين الأجانب سيساعد اللاعب السعودي على رفع مستواه.

“قبل بداية الموسم الماضي بأسبوع انتصر ‎الاتحاد في آخر مباراة تحضيرية على إنتر ميلان بنتيجة 2-0، المستوى هنا مرتفع وسيستمر في الصعود”.