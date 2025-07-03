اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك 1/4
  • عاجل: إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك 2/4
  • عاجل: إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك 3/4
  • عاجل: إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك 4/4

شكرا لاهتمامكم بخبر إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، التي تعد ضمن المواد المضافة للمجموع، بالنظامين القديم والجديد، وبدأ يبحث الطلاب عن إجابات امتحان الجغرافيا 2025.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل.

حل امتحان الجغرافيا

إجابات امتحان الجغرافيا

وللتعرف على إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات الامتحان الذي أجري اليوم، تستعرض “تليجراف مصر” حل امتحان الجغرافيا 2025، على النحو التالي:

0d1e4500df.jpg
حل امتحان الجغرافيا

حل امتحان الجغرافيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد.

9722f26616.jpg
حل امتحان الجغرافيا

وبشأن توزيع درجات الجغرافيا 2025، فالدرجة النهائية لمادة الجغرافيا 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا