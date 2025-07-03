عاجل: إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. اعرف درجتك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، التي تعد ضمن المواد المضافة للمجموع، بالنظامين القديم والجديد، وبدأ يبحث الطلاب عن إجابات امتحان الجغرافيا 2025.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل.

حل امتحان الجغرافيا

إجابات امتحان الجغرافيا

وللتعرف على إجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات الامتحان الذي أجري اليوم، تستعرض “تليجراف مصر” حل امتحان الجغرافيا 2025، على النحو التالي:

حل امتحان الجغرافيا

حل امتحان الجغرافيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد.

حل امتحان الجغرافيا

وبشأن توزيع درجات الجغرافيا 2025، فالدرجة النهائية لمادة الجغرافيا 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.