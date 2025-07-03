اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك 1/4
  • عاجل: إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك 2/4
  • عاجل: إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك 3/4
  • عاجل: إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك 4/4

شكرا لاهتمامكم بخبر إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، التي تعد ضمن المواد المضافة للمجموع، بالنظامين القديم والجديد، ليبحث الطلاب عن إجابات امتحان الكيمياء 2025.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل.

حل امتحان الكيمياء

إجابات امتحان الكيمياء

وللتعرف على إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات الامتحان الذي أجري اليوم، تستعرض “تليجراف مصر” حل امتحان الكيمياء 2025، على النحو التالي:

c56bfcf1b8.jpg
حل امتحان الكيمياء

حل امتحان الكيمياء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الكيمياء للثانوية العامة، يتضمن 85% اختيارًا من متعدد، و15% أسئلة مقالية، بتوزيع الدرجات على النحو التالي:

– إجمالي عدد أسئلة امتحان الكيمياء 46 سؤالًا.
– 2 سؤال مقالي و44 اختيارًا من متعدد.
– إجمالي درجات امتحان الكيمياء 60 درجة.
– 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد.
– 4 درجات للأسئلة المقالية.

1fd4e6818b.jpg
حل امتحان الكيمياء
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا