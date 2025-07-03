عاجل: إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. جمّع درجاتك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، التي تعد ضمن المواد المضافة للمجموع، بالنظامين القديم والجديد، ليبحث الطلاب عن إجابات امتحان الكيمياء 2025.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل.

حل امتحان الكيمياء

إجابات امتحان الكيمياء

وللتعرف على إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات الامتحان الذي أجري اليوم، تستعرض “تليجراف مصر” حل امتحان الكيمياء 2025، على النحو التالي:

حل امتحان الكيمياء

حل امتحان الكيمياء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الكيمياء للثانوية العامة، يتضمن 85% اختيارًا من متعدد، و15% أسئلة مقالية، بتوزيع الدرجات على النحو التالي:

– إجمالي عدد أسئلة امتحان الكيمياء 46 سؤالًا.

– 2 سؤال مقالي و44 اختيارًا من متعدد.

– إجمالي درجات امتحان الكيمياء 60 درجة.

– 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد.

– 4 درجات للأسئلة المقالية.