عاجل: «هذا موقف ابني من تمثيل منتخب تونس»

شكرا لاهتمامكم بخبر «هذا موقف ابني من تمثيل منتخب تونس» والان مع التفاصيل



فتح أديلتون بيريرا النجم الأسبق لنادي الترجي و”نسور قرطاج” الباب أمام انضمام نجله أليسون لمنتخب تونس.

وقام الاتحاد التونسي لكرة القدم عام 2001 بتجنيس البرازيلي الأصل بعد تألقه مع “شيخ الأندية التونسية” في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وقام نجله أليسون، الثلاثاء الماضي، بالتعاقد مع نادي سبورتنغ لشبونة في صفقة بلغت قيمتها 2.1 مليون يورو.

هذا الأمر فتح باب الحديث بخصوص إمكانية تمثيل الأخير لمنتخب تونس إسوة بما قام بها والده في بداية القرن الحالي.

ماذا قال أديلتون؟



في تصريحات خاصة أدلى بها لموقع العين الرياضية، أبدى أديلتون بيريرا ترحيبه بفكرة حمل نجله لقميص منتخب تونس

وقال في هذا الصدد: “سأتحدث مع أليسون بخصوص هذا الموضوع، أعتقد أنه بإمكانه قانونيا اللعب لصالح نسور قرطاج بحكم امتلاكي للجنسية التونسية”.

وتابع بالقول: “الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها هي تجهيز جواز سفر تونسي له، وهو أمر ممكن من الناحية القانونية”.

وختم حديثه قائلا: “سأكون سعيدا للغاية لو لعب أليسون لصالح منتخب تونس”.

من هو أليسون؟



بدأ الجناح صاحب ال22 عاما مسيرته الكروية من بوابة نادي فيتوريا الذي قام بإعارته في عدة مناسبات.

وحمل أليسون قميصي فيغيرنسي البرازيلي وليريا البرتغالي، وهو الفريق الذي لعب معه خلال الموسم الماضي.

وخاض الأخير 18 مباراة في مغامرته الأولى في البرتغال سجل خلالها 6 أهداف.

ونال أليسون إعجاب نادي سبورتنغ لشبونة الذي قرر التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي بعقد يمتد حتى عام 2030.

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