عاجل: قتيل و23 مصاباً بهجوم حوثي على محطة وقود في تعز اليمنية

شكرا لاهتمامكم بخبر قتيل و23 مصاباً بهجوم حوثي على محطة وقود في تعز اليمنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قُتل مدني على الأقل وأصيب 23 آخرون، الخميس، بقصف لمليشيات الحوثي على محطة وقود بمدينة تعز، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن القصف الحوثي طال محطة “القدسي” الواقعة في منطقة الحوض، شرقي مدينة تعز، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل امتد إلى محطة “عساج” المجاورة وعدد من المنازل في محيط الموقع المستهدف.

وأسفر القصف، بحسب مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة تعز، عن ” قتيل و23 مصاباً بينهم حالتين حرجتين في العناية المركزة، في حصيلة نهائية لضحايا استهداف المحطة النفطية في منطقة الحوض شرق مدينة تعز”.

وكان الهجوم الذي وقع في ساعات مبكرة الخميس، قد تسبب بسلسلة انفجارات مدوية وحريق كبير مما أثار الذعر والخوف في صفوف المدنيين بمدينة تعز.

وصعدت مليشيات الحوثي المدرجة بلائحة الإرهاب هجماتها ضد المدنيين في محافظات تعز ومأرب والضالع ولحج والحديدة في أعمال عدائية تهدد بإعادة الوضع إلى المربع صفر، وفقا لمراقبين.

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