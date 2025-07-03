عاجل: برسالة مؤثرة.. رونالدو يودع جوتا وشقيقه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وفاة زميله السابق في المنتخب، ديوغو جوتا، الذي رحل في حادث مفجع رفقة شقيقه أندريه.

وفي رسالة مؤثرة، كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “لا يُصدق ما حدث.. كنا معًا مؤخرًا في المنتخب، وقد تزوج للتو. أبعث بخالص التعازي إلى عائلته، زوجته وأطفاله، وأتمنى لهم كل القوة في هذا الظرف القاسي. أعلم أنه سيكون حاضرًا دائمًا في قلوبهم”.

واختتم برسالة وداع قائلاً: “ارقدا بسلام يا ديوغو وأندريه.. سنفتقدكما جميعًا”.