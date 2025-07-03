عاجل: تعيين إلهام السرجاني مساعدًا لوزير الإسكان للشؤون الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، قرارًا بتعيين إلهام محمد عبدالعزيز السرجاني في منصب مساعد وزير الإسكان للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية، بطريق التعاقد لمدة عام اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع إمكانية تجديد التعاقد وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.

يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لتعزيز الأداء الاستراتيجي وتنسيق الجهود بين قطاعاتها المختلفة، إلى جانب ضمان المتابعة الفعالة للمشروعات القومية والبرامج الحكومية التي تشرف عليها الوزارة.

ومن المتوقع أن تلعب السرجاني دورًا محوريًا في التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى في الموضوعات المشتركة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة طبقًا لتوجهات القطاعات المختلفة داخل وزارة الإسكان.

كما ستتولى السرجاني الإشراف على متابعة وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بإدارة وتنفيذ المشروعات القومية، فضلًا عن تجهيز ملفات اجتماعات الوزير، بما في ذلك اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجلس الأعلى للطاقة، إلى جانب المهام الأخرى التي يُكلفها بها الوزير.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تتم المعاملة المالية للسرجاني وفقًا لأحكام المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020، كما ستستمر في الاحتفاظ بعضوية أو رئاسة كافة اللجان التي تشارك بها، وفقًا للقرارات المنظمة لأعمال تلك اللجان.

وتحظى إلهام السرجاني بخبرة واسعة في مجالات التخطيط والإدارة الهندسية، وهو ما يجعلها إضافة نوعية لفريق العمل بالوزارة، في ظل ما يشهده قطاع الإسكان من توسعات ومشروعات تنموية كبرى خلال المرحلة الراهنة.