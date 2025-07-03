عاجل: بعد صراع مع سرطان الرئة.. رحيل المفكر الليبي نجيب الحصادي عن عمر 72 عاما

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد صراع مع سرطان الرئة.. رحيل المفكر الليبي نجيب الحصادي عن عمر 72 عاما والان مع التفاصيل



غيب الموت نجيب الحصادي فيلسوف العقل والعدالة الفكرية، بعد صراع قصير مع المرض، تاركًا أثرًا واضحًا في المشهد الفلسفي العربي ومجتمع الفكر النقدي.

فارق المفكر الليبي نجيب الحصادي الحياة عن عمر ناهز 72 عامًا بعد صراع قصير مع سرطان الرئة، تاركًا خلفه حضورًا أكاديميًا وفكريًا بارزًا في العالم العربي.

رحيل نجيب الحصادي فيلسوف العقل والعدالة الفكرية

أعلنت أسرة المفكر نجيب الحصادي، صباح الخميس 3 تموز/ يوليو 2025، وفاته في الأردن بعد معاناة قصيرة مع سرطان الرئة.

وأكد نجله، طه الحصادي، أن الجثمان وصل إلى مدينة بنغازي حيث يُوارى الثرى في مقبرة الهواري. الفقيد بدأ رحلة علاجه منذ أيار/ مايو الماضي، إلا أن المرض لم يمهله طويلاً.

سيرة نجيب الحصادي الأكاديمية والمؤلفات الفلسفية

ولد نجيب الحصادي في درنة عام 1952، وتخرّج في قسم الفلسفة بالجامعة الليبية عام 1973، ثم واصل دراسته العليا في الولايات المتحدة، ونال الدكتوراه من جامعة ويسكونسن–ماديسون عام 1983.

وركّز في أطروحته على تحليل نقدي لتصور تومس كون للعقلانية العلمية.

المناصب التي تقلّدها نجيب الحصادي

لم يقتصر حضور الحصادي على التعليم الجامعي، بل كان فاعلًا في صياغة المشهد الفلسفي العربي، حيث شغل رئاسة قسم الفلسفة في جامعتي قاريونس والإمارات، إضافة إلى إدارته للمركز الوطني للترجمة في ليبيا منذ عام 2013. كما تولّى رئاسة الجمعية الفلسفية الليبية، وكان عضوًا في منتدى الفكر العربي ومجمع اللغة العربية الليبي.

مؤلفات نجيب الحصادي

تميّز إنتاجه العلمي بالتركيز على فلسفة العلم والتفكير النقدي. ومن بين أبرز مؤلفاته:

“أوهام الخلط”.

“الريبة في قدسية العلم”.

“كتاب الأغاليط”.

“نوستالجيا”.

“يمشي على مهل ويسبقنا”.

“حساسات التفكير الناقد”.

ساهم الراحل في لجان إعداد مشاريع مستقبلية لليبيا، منها “رؤية ليبيا 2025” و”رؤية ليبيا 2040″، كما شارك كمستشار في مشروعات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

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