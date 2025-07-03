عاجل: أرسنال واثق من التعاقد مع رودريغو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة ” الميرور” الإنجليزية عن متابعة نادي أرسنال الدقيقة لوضع البرازيلي رودريغو غوس مع ريال مدريد، خصوصًا في بداية عهد المدرب تشابي ألونسو.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن أرسنال بات أكثر ثقة في إمكانية التوصل لاتفاق لضم النجم البرازيلي هذا الصيف، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو، مع منحه أحد أعلى الرواتب داخل الفريق اللندني.

الصحيفة وصفت الصفقة بـ”الطموحة”، مشيرة إلى أن فرص إتمامها في تزايد مستمر، خاصة مع إدراك محيط اللاعب لاحتمالية رحيله، رغم تفضيلهم التريث وعدم اتخاذ خطوات متسرعة قبل اتضاح الرؤية خلال سوق الانتقالات.