عاجل: أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. صعود مفاجئ

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. صعود مفاجئ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 يوليو/ تموز 2025، على نحو طفيف، حيث زاد المعدن النفيس حوالي 3ريالات للغرام في جميع الأعيرة.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقًا تجاريًا.

يأتي ذلك بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0329 بتوقيت أبوظبي، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.57 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3356.60 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20% على سلع مختلفة من فيتنام.

وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعريفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو/ تموز.

ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.

ولم يُظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبّر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.

وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، مسجلًا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو/ حزيران بانخفاض من 139 ألفًا في مايو/ أيار، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتتوقع السوق حاليًا خفض سعر الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 36.36 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% إلى 1412.13 دولار وهبط البلاديوم 0.4% إلى 1150.28 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية



بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 404.687 ريال ( 107.91دولار) للغرام الواحد.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 354.09 ريال (94.42 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 303.51 ريال (80.94 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية



بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 365.95 ريال سعودي (97.16 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 349.09 ريال (92.77 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 298.51 ريال ( 78.61 دولار).

سعر السبائك الذهبية



تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو4160.07 ريال (1109.35 دولار).

وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20517.07 ريال سعودي (5471.22 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد407508.75 ريال سعودي (108669.00دولار).

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