عاجل: ترامب يستضيف 5 زعماء أفارقة الأسبوع المقبل لبحث الفرص التجارية

شكرا لاهتمامكم بخبر ترامب يستضيف 5 زعماء أفارقة الأسبوع المقبل لبحث الفرص التجارية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستضيف قادة من خمس دول أفريقية في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة “الفرص التجارية”.

وأضاف المسؤول أن ترامب سيستضيف قادة من الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال لمحادثات ومأدبة غداء في البيت الأبيض في التاسع من يوليو/ تموز.

وذكر المسؤول أن “الرئيس ترامب يعتقد أن البلدان الأفريقية توفر فرصا تجارية مذهلة تعود بالنفع على الشعب الأمريكي وشركائنا الأفارقة على حد سواء”، في إشارة إلى أسباب ترتيب الاجتماع.

كان موقعا (أفريكا إنتليجنس) و(سيمافور) قد أوردا في وقت سابق أن إدارة ترامب ستعقد قمة مع الدول الخمس في واشنطن من التاسع إلى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وألغت إدارة ترامب جانبا كبيرا من المساعدات الخارجية الأمريكية المخصصة لأفريقيا، في إطار خطة لكبح الإنفاق الذي تعتبره هدرا ولا يتماشى مع سياسات ترامب “أمريكا أولا”. وتقول الإدارة إنها تريد التركيز على التجارة والاستثمار وتعزيز الرخاء المشترك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخلى عما وصفه بالنموذج القائم على الأعمال الخيرية، وستفضل الدول التي تظهر “القدرة على مساعدة نفسها والاستعداد لذلك”.

وكان تروي فيتريل المسؤول الكبير بمكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية قال في مايو أيار إن تقييم المبعوثين الأمريكيين في أفريقيا سيستند إلى الصفقات التجارية المبرمة، واصفا ذلك بالاستراتيجية الجديدة لدعم القارة.

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