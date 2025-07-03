عاجل: خبر وفاة جوتا أثر بشكل مباشر على لاعب الهلال نيفيز

شكرا لاهتمامكم بخبر خبر وفاة جوتا أثر بشكل مباشر على لاعب الهلال نيفيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : قبل أسبوعين كانا برفقة بعضهما البعض في نهائي البطولة الأوروبية مع المنتخب البرتغالي الذي تُوج بالبطولة… التُقطت لهما مجموعة من الصور واللحظات الجميلة، والآن نيفيز يفقد أحد أهم أصدقائه قبل لقاء الهلال بساعات بسيطة.

نيفيز مباشرة قدم هذا المنشور وكتب فيه: “يقولون إننا لا نفقد الناس إلا عندما ننساهم. لن أنساك أبدًا”.

حيث بدا واضحًا مدى تأثره بخبر الوفاة والحادث الشنيع الذي تعرض له جوتا، الذي توفي محترقًا داخل سيارته.