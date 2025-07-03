عاجل: في حفل زفافه.. اتفرج الظهور الأخير لـ دييجو جوتا قبل رحيله

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى العالم الرياضي بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص، اليوم الخميس، خبرًا صادمًا بعدما أعلنت صحيفة “ماركا”، رحيل لاعب الريدز، دييجو جوتا.

جاء رحيل ديوجو جوتا برفقة شقيقه، عن عمر يناهز 28 عامًا، إثر حادث سير مروع وقع في مقاطعة “زامور”، شمال غرب إسبانيا.

وكان أخر ظهور للاعب ليفربول دييجو جوتا قبل رحيله، صباح اليوم الخميس، خلال الاحتفال بزفافه يوم 22 يونيو الماضي.

جوتا من حفل زفافه

النادي لم يصدر بيانًا رسميًا حتى اللحظة، لكن ردود الأفعال الحزينة بدأت تتوالى من زملائه والجماهير، التي لم تصدق الخبر المؤلم برحيل لاعب طالما أمتعهم داخل المستطيل الأخضر.

ديوجو جوتا

كان ديوجو جوتا قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2020، قادمًا من وولفرهامبتون، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 44.7 مليون يورو.

دييجو جوتا

ومنذ انتقاله، أصبح أحد الأعمدة الهجومية للفريق، حيث خاض 182 مباراة بقميص “الريدز”، سجل خلالها 65 هدفًا، وصنع 26 هدفًا آخر لزملائه.

حفل زفاف جوتا

وخلال مشواره مع ليفربول، ساهم جوتا في التتويج بثلاث بطولات كبرى: