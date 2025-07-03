عاجل: وزير الخارجية: مصر ترفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسوريا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.

كما أكد عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، رفض مصر الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة الأراضي السورية.

من جهته، استعرض الشيباني مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا، حيث استمع عبدالعاطي، لتقديرات نظيره السوري بشأن التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السوري خلال المرحلة المقبلة، كما تناول أيضًا الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.

ودار نقاش بين الوزيرين أيضًا حول الجهود المبذولة في إطار مكافحة الإرهاب، مشددين على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا رسميا

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل رسمي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج الدولة التي أنهكتها الحرب في الاقتصاد العالمي، في وقتٍ تتطلع فيه إسرائيل إلى إقامة علاقات مع السلطة السورية الجديدة، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وأعلن في شهر مايو عن عزمه رفع غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، استجابةً لمناشدات من السعودية وتركيا، بعد أن أنهى تحالف فصائل مسلحة، تقوده “هيئة تحرير الشام” – التي كانت في السابق فرعًا لتنظيم “القاعدة” – خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

ووقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا أنهى بموجبه “حالة الطوارئ الوطنية” المتعلقة بسوريا، والتي كانت قائمة منذ عام 2004، وفرضت بموجبها عقوبات شاملة أثّرت في معظم المؤسسات الرسمية التابعة للدولة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.