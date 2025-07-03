عاجل: 3 نجوم سيساعدون فلومينينسي للتغلب على الهلال !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ تحدثت وسائل الإعلام عن امتلاك نادي فلومينينسي البرازيلي لثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب في الدوريات العربية، ما يعني أن لديهم معلومات كافية عن الهلال وتاريخه ونجومه، وذلك قبل مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية .

الثلاثي المذكور هم:

1_ إيفيرالدو البالغ من العمر 33 عامًا، لاعب الفيصلي السعودي السابق، الذي لعب لصفوفه في النصف الأول من موسم ‘2016 ـ2017″، وخاض مع الفريق 17 مباراة واحدة منهم كانت أمام الهلال، وسجَّل ستة أهداف وصنع أربعة أخرين.

2_ البرازيلي فينيسيوس دي ليما (29 عامًا) لاعب الوسط الذي ارتدى قميص الوصل الإماراتي معارًا من جريميو خلال موسم “2018 ـ 2019″، ولعب وقتها 30 مباراة سجَّل هدفين وصنع تسعة أخرين.

3_ كينو (35 عامًا) الذي خاض تجربتين عربيتين، مع فريقي بيراميدز المصري والجزيرة الإماراتي، ويعد من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في الملاعب العربية في السنوات الماضية.