عاجل: ماذا قال نوح درويش عن تجربته في برشلونة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبر النجم نوح درويش عن سعادته بتجربته مع نادي برشلونة، واصفًا إياها بالمغامرة التي ستظل خالدة في ذاكرته.

درويش قال:”اللعب في برشلونة كان مغامرة جميلة، شعرت وكأنني جزء من فيلم سينمائي، حظيت بفرصة اللعب والتدرب مع من كنت أعتبرهم قدوتي في الطفولة، وتلقيت دعمًا كبيرًا من باقي اللاعبين، وهو ما كان أمرًا مذهلًا بالنسبة لي.”

هذا وقد انتقل نوح مؤخرًا لشتوتغارت بعقد لأربعة مواسم مع احتفاظ البارسا بنسبة من بيعه مستقبلًا وحق إعادة شرائه ، حال رغب في ذلك.