عاجل: مكاسب سيحصدها النصر من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ كشفت تقارير صحفية عن رغبة النصر في التعاقد مع نجم وسط باريس سان جيرمان ومنتخب أسبانيا، فابيان رويز، في الميركاتو الصيفي.

التقارير أشارت إلى أن الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق، نظرًا لأن رويز لاعب رئيسي في تشكيلة المدرب إنريكي، كما أن عقده الحالي مع باريس يمتد حتى يونيو 2027.

ورغم ذلك، فإن النصر سيربح كثيرًا إن نجح في إتمام الصفقة، وأبرز تلك المكاسب هي:

1_ رويز في أفضل مستوياته حيث خاض 58 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

2_ هو همزة الوصل بين الثنائي فيتينيا وجواو نيفيش وساهم في حصد الفريق لأربعة ألقاب هذا الموسم هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال، ودوري أبطال أوروبا، بالتالي سيكون عنصرًا فعالاً في ربط كل لاعبي وسط النصر بالموسم المقبل.

3_ يبلغ فابيان رويز من العمر 29 عامًا، وهو سن مناسب لبدء تجربة جديدة بطموحات كبيرة.

4_ يمتلك خبرات عالية في كرة القدم إذ سبق له اللعب لريال بيتيس الإسباني ونابولي الإيطالي.

5_ لاعب دولي حيث خاض 39 مباراة مع منتخب إسبانيا، وحصد لقب أفضل لاعب في بطولة يورو 2024 وحقق اللقب أيضًا.

6_ بانضمامه إلى النصر سيساعد الفريق في التعاقد مع أكبر قدر من اللاعبين الإسبان المميزين في المستقبل.

7_ سيساعد الهجوم النصراوي من خلال تمريراته الحاسمة.