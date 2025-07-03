عاجل: وفاة دييغو جوتا نجم ليفربول في حادث مروع

شكرا لاهتمامكم بخبر وفاة دييغو جوتا نجم ليفربول في حادث مروع والان مع التفاصيل



ذكرت أنباء عالمية وفاة اللاعب البرتغالي دييغو غوتا إثر حادث مروري مروع في إسبانيا

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية خبرا صادما لعشاق كرة القدم صباح اليوم عن وفاة نجم ليفربول في حادث مروري مع شقيقه.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحادث وقع في الطريق السريع A-52 قرب بلدية بالاسيوس دي سانابريا، حين انحرفت سيارة جوتا، لاعب ليفربول، الذي كان برفقة شقيقه أندريه، ما أدى إلى اصطدامها واشتعالها.

كما أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي وفاة اللاعب الدولي ونجم ليفربول في حادث مروري مع شقيقه.

وبالتأكيد سيفقد ليفربول ومدربه أرني سلوت مهاجما عرف طريق الشباك في مسيرته، لاسيما علاقته الشخصية الرائعة مع زملائه في الفريق وأبرزهم محمد صلاح.

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