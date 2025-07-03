عاجل: إيرادات تتخطى 2 مليون.. نجاح مبهر لـ”أحمد وأحمد” في أول أيام عرضه

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق فيلم “أحمد وأحمد”، بطولة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، نجاحًا كبيرًا بتصدره شباك التذاكر في أول أيام عرضه بدور السينما المصرية، أمس الأربعاء.

إيرادات فيلم “أحمد وأحمد”

وجاءت إيرادات فيلم “أحمد وأحمد”، أمس الأربعاء، لتصل إلى 2.709.393 جنيهًا مصريًا، ما يعكس إقبالًا واسعًا من الجمهور على مشاهدته.

فيلم “أحمد وأحمد”

العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد”

وشهد العرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد”، يوم الثلاثاء الماضي، حضورًا فنيًا لافتًا في أحد المولات الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر، دعمًا للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، في أول تعاون سينمائي يجمع بينهما في بطولة مشتركة.

كما حضر كلًا من جيهان الشماشرجي، أحمد سعد، ومحمد أنور، العرض الخاص للفيلم لدعم أبطاله، وحرص أحمد السقا، على التقاط الصور، مع جمهوره قبل الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد.

أحمد السقا في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

كما حضر الفنان أحمد فهمي، العرض الخاص للفيلم، والتقط الجمهوره رفقته العديد من الصور التي توثق اليوم الحافل.

أحمد فهمي في العرض الخاص لـ فيلم أحمد وأحمد

أغنية “يا أحمد” لـ هيفاء وهبي وبوسي

ونشرت الشركة المنتجة مقطع فيديو من فيلم أحمد وأحمد على أنغام أغنية “يا أحمد” من غناء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وبوسي، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام” معلقة عليه: “الصيف ده بتاعك يا أحمد”

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا فى منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كدا ليه ياولاد الإيه”، وظهر في برومو الأغنية الفنان أحمد السقا، وأحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي.

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور أحداث فيلم “أحمد وأحمد” في إطار كوميدي حول “أحمد” الذي يقرر العودة إلى مصر بعد سنوات من الغربة، ولكن تتعطل خططته، عندما يصاب عمه “أحمد” الذي يعمل معلما بفقدان للذاكرة نتيجة تعرضه لحادث، مما يجعله يكتشف سر عمه الخطير، وهو قيادته لتشكيل إجرامي خطير.

فريق عمل فيلم أحمد وأحمد

ويضم فريق عمل فيلم “أحمد وأحمد” نخبة من النجوم منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالله سامي وأحمد درويش، وإنتاج أحمد بدوي، وإخراج أحمد نادر جلال.