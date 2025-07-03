عاجل: بلسان إسباني.. برايتون يحقق ملايين الجنيهات من العميل تشيلسي

شكرا لاهتمامكم بخبر بلسان إسباني.. برايتون يحقق ملايين الجنيهات من العميل تشيلسي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق نادي برايتون الإنجليزي مكاسب طائلة من صفقات البيع التي أبرمها مع مواطنه تشيلسي خلال آخر 3 سنوات.

وتسبب التألق اللافت للاعبي برايتون في الخمس سنوات الأخيرة في تحول لاعبيهم إلى أهداف لكبرى أندية إنجلترا وأوروبا وليس فقط تشيلسي.

وتشير شبكة “تي إن تي” البريطانية في تقرير لها إلى أن تشيلسي دفع 253 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين من برايتون خلال آخر 3 سنوات.

وبدأت القصة عبر الإسباني مارك كوكوريلا في عام 2022 حين ضمه تشيلسي من برايتون نظير 63 مليون جنيه إسترليني.

وبعدها بعام جاءت الصفقة الأغلى في انتقالات تشيلسي وبرايتون عبر الإكوادوري مويسيس كايسيدو والتي بلغت 115 مليون.

وفي صيف 2023 أيضاً انضم روبرت سانشيز اللاعب الإسباني من برايتون إلى البلوز نظير فقط مبلغ 25 مليون إسترليني.

وأخيراً جاء المهاجم البرازيلي جواو بيدرو ليدعم الخط الأمامي لكتيبة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في صيف العام الحالي.

ويتواجد حالياً تشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية بأمريكا حيث سيلعب فجر السبت مع بالميراس البرازيلي من أجل مقعد في المربع الذهبي للمونديال.

ويتقاسم 3 من اللاعبين الأربعة المشار إليهم شيء واحد وهو تحدث اللغة الإسبانية وتحديداً الثنائي الإسباني كوكوريلا وسانشيز إلى جانب الإكوادوري كايسيدو، بينما ينطق البرازيلي بيدرو بالبرتغالية.

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