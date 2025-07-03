عاجل: ضربة جديدة للزمالك.. الأهلي يعيد رسميًا محمد شريف بالمجان

شكرا لاهتمامكم بخبر ضربة جديدة للزمالك.. الأهلي يعيد رسميًا محمد شريف بالمجان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الأهلي صفعة قوية لمنافسه الزمالك، بعدما نجح في استعادة خدمات مهاجمه السابق محمد شريف في صفقة انتقال حر.

وجاءت الصفقة عقب نهاية عقد شريف مع نادي الخليج السعودي، ليغلق الباب أمام محاولات القلعة البيضاء لضم اللاعب خلال الصيف الجاري.

وجاء التعاقد مع محمد شريف بناء على رغبة المدير الفني الجديد للأهلي، خوسيه ريبيرو، الذي طلب ضم المهاجم صاحب الـ28 عامًا لتدعيم الخط الأمامي، ليوقع اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات.

محمد شريف كشف كواليس عودته، مؤكدًا في تصريحات عبر قناة “الأهلي” أن الانضمام من جديد للقلعة الحمراء كان هدفه الأول، رغم العروض المغرية التي تلقاها من داخل مصر وخارجها؛ وقال: “الأهلي بيتي ودائمًا كانت له الأولوية. كثر الحديث عن انتقالي إلى نادٍ آخر كل يوم، لكنني انتظرت، فكافأني الله خيرًا على صبري”.

وأضاف: “كنت لاعبًا حرًا منذ فترة، ورفضت اتخاذ أي قرار سريع لأنني كنت أعيش على أمل العودة إلى الأهلي. تلقيت عروضًا كبيرة من أندية محلية وخارجية، بعضها كان بمقابل مالي أعلى، لكن الرغبة في العودة للأهلي غلبت كل شيء”.

وتحدث محمد شريف عن تفاصيل توقيعه قائلًا: “استيقظت من النوم على مكالمة من محمد يوسف، وأخبرني أن ريبيرو يريد ضمي. ذهبت فورًا إلى مقر النادي في الشيخ زايد، التقيت بالمدرب والخطيب، ولم نختلف على أي تفاصيل. وقّعت العقد فورًا دون مناقشة مالية”.

واختتم شريف حديثه قائلًا: “أنا أحب التحدي، وأعلم أن المنافسة صعبة داخل الأهلي، لكنني مستعد لها. انطباعي عن ريبيرو أنه هادئ، وهذه شخصية مهمة في نادٍ بحجم الأهلي وسط الضغوط”.

وتعد الصفقة ضربة قوية لطموحات الزمالك، الذي حاول ضم شريف للرد على انتقال زيزو للأهلي، قبل أن ينجح الأخير في حسم الأمور رسميًا وضم اللاعب بالمجان.

ويُذكر أن محمد شريف سبق له الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018، قادمًا من وادي دجلة، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة ويعود في صيف 2020، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الفريق.

وساهم شريف في تتويج الأهلي بعدة بطولات محلية وقارية، أبرزها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبان لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب لقبين في كل من كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى لقب كأس مصر موسم 2023.

وخلال مسيرته مع الأهلي، خاض محمد شريف 151 مباراة رسمية، سجل خلالها 58 هدفًا، وقدّم 11 تمريرة حاسمة، قبل أن يرحل إلى الخليج السعودي في صيف 2023؛ وفي تجربته بالدوري السعودي، شارك مع نادي الخليج في 59 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 9 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليختتم تجربته الاحترافية هناك ويعود مجددًا إلى القلعة الحمراء، ساعيًا لإحياء مشواره والتألق مجددًا بقميص الأهلي.

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