عاجل: شبح السقوط يطارد برشلونة بسبب قرعة الليغا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( خافيير بوتش – الموندو ) مقال صحفي

” في مشهد وُصف بالعبثية ، كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري للموسم الجديد، وسط كثير من الجدل حول طريقة إجراء القرعة التي بدت، بحسب المتابعين، بعيدة تمامًا عن العشوائية وكأن كل شيء قد تم ترتيبه مسبقًا.

برشلونة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني لخوض أول ثلاث جولات من الليغا خارج ملعبه، وذلك بهدف استكمال أعمال التجديد في الكامب نو وضمان عودة الجماهير لاحقًا، الاتحاد وافق، وسيبدأ رجال هانز فليك الموسم بمباريات خارج أرضهم ضد:

ريال مايوركا ليفانتي رايو فاييكانو

هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها برشلونة موسمه بثلاث مواجهات متتالية خارج الديار، ورغم ذلك، لا يبدو الأمر مقلقًا؛ ففي الموسم الماضي جمع الفريق نقاطًا أكثر في المباريات خارج ملعبه مقارنةً بتلك التي خاضها على أرضه.

ومع نهاية مرحلة الذهاب، سيكون الفريق قد لعب 10 مباريات خارج أرضه مقابل 9 فقط في كامب نو، لكن المثير هو أن جدول الموسم يُعد الأكثر اختلالًا في تاريخ النادي، حيث سيخوض برشلونة أربع مناسبات من مباراتين متتاليتين على ملعبه، وهي:

ضد فالنسيا وخيتافي (سبتمبر) ضد أتلتيك بلباو وألافيس (نوفمبر) ضد ليفانتي وفياريال (نهاية الشتاء) ضد إشبيلية ورايو فاييكانو (مارس)

تاريخيًا، يعاني برشلونة من صعوبة تحقيق انتصارين متتاليين في الليغا على أرضه، وإذا ما أراد الحفاظ على اللقب هذا الموسم، فسيتوجب عليه كسر هذه العقدة، خاصة مع الجدول غير المتوازن الذي يفرض عليه استغلال كل ميزة ممكنة داخل الديار.”