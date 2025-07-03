عاجل: جهات التحقيق تتحفظ على مهندس حفار البترول الغارق بجبل الزيت

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت جهات التحقيق بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، التحفظ على مهندس حفار البترول الغارق بمنطقة جبل الزيت، لحين سماع أقواله وانتهاء التحقيقات في الحادث.

غرق حفار بترول جبل الزيت

وتعرض حفار للغرق في منطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر، أسفر عن مصرع 4 من أفراد الطاقم وإصابة 22 آخرين والبحث عن 4 مفقودين.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما شهدت منطقة جبل الزيت، مساء الثلاثاء الماضي، حادث غرق حفار بترول ويدعى “إد مارين 12”، أثناء عملية قطره بواسطة 3 وحدات بحرية لنقله إلى موقع جديد للعمل بمنطقة منصة الأشرفي، وأطلق بعض المشرفين على عملية النقل استغاثات صوتية وضوئية.

وتلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر، إشارة إغاثة من بارج بحري، عبارة عن قاطرة بحرية لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت في رأس غارب، وتم إبلاغ الأجهزة.

وعلى الفور أصدر محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات حادث غرق حفار بترول شمال البحر الأحمر، فيما توجه المحافظ إلى موقع الحادث لمتابعة تداعيات الحادث من أرض الواقع.

جدير بالذكر، أصدرت جهات التحقيق تصاريح الدفن لـ4 جثامين من ضحايا حادث غرق حفار بترول جبل الزيت، وذلك استعدادًا لدفنهم في مسقط رأسهم.

وشهدت مستشفى الغردقة العام، حالة من الحزن والانهيار من أهالي الضحايا خلال تسليم الجثامين قبل التوجه إلى مسقط رأسهم.