عاجل: انتشال أول مصاب من إحدى تريلات حادث طريق إسكندرية الصحراوي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشلت قوات الإنقاذ البري والإسعاف أول مصاب من داخل كابينة إحدى سيارات النقل الثلاث “التريلات” المتصادمة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد.

وتولت قوات الحماية المدنية إخماد حريق اشتعل عقب حدوث الحادث، وسط صعوبة بالغة بسبب شدة التصادم بين السيارات.

تصادم 3 سيارات نقل بطريق اسكندرية

وتلقت الأجهزة الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل “تريلا” بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ووجود إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ مدعومين بسيارات الإسعاف.

حادث طريق إسكندرية الصحراوي

تصادم 3 سيارات نقل

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات نقل، وأدى إلى اشتعال النيران في إحدى السيارات، ونتج عنهم إصابة عددًا من الأشخاص.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال أول مصاب من داخل كابية إحدى السيارات الثلاثة المتصادمة، ونقل رجال الإسعاف المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد، فيما يتم البحث عن مصابين آخرين.

وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الواقعة، من خلال سؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساتها.

حادث طريق إسكندرية الصحراوي

رفع حطام الحادث

وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لرفع الحطام عن الطريق وتنظيم حركة السير وإعداد تقرير مبدئي عن الحادث.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بفرق الإنقاذ البري وسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق اناتج عن الحادث، وانتشال المصابين من داخل السيارات، ومساعدة رجال المرور في رفع حطام الحادث باستخدام الأوناش.

حادث طريق إسكندرية الصحراوي

تحرير محضر

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق إسكندرية الصحراوي